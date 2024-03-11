***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Portföye yalnızca OECD Ülkelerinde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257539BIST