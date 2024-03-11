***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2024 17:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Portföye yalnızca OECD Ülkelerinde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257539
BIST
'
18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1080
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0652
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.244,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,81
|Açılış
|: 2.244,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0014
|32,0164
|% 0,34
|
|Euro
|35,0141
|35,0458
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,2073
|42,4189
|% -0,67
|
|Frank
|37,5191
|37,7072
|% -0,44
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|939,91
|941,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,65
|1.035,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,21
|82,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,71
|2.179,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
-
17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem