***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2024 12:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Portföye yalnızca OECD Ülkeleri'nde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257881
BIST
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15:119.168
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,20
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1132,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1135,0914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0782
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:112.237,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,97
|Açılış
|: 2.237,55
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:11
|JANTS
|231,10
|34.054.665
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|152.177.232
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.624.174
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.599.829
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.176.287
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.513.125
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.754.024
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|THYAO
|278,00
|3.745.654.777
|% -0,98
|
|EREGL
|45,80
|3.724.816.716
|% 0,04
|
|DOAS
|283,00
|3.055.531.286
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|OBAMS
|48,86
|2.470.201.026
|% -6,76
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|AKFGY
|2,84
|581.249.748
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|746.326.837
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.248.123.202
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.432.293.318
|% 2,34
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0400
|32,0464
|% 0,08
|
|Euro
|35,0769
|35,0914
|% 0,22
|
|Sterlin
|41,7632
|41,9726
|% -1,07
|
|Frank
|37,2704
|37,4572
|% -0,74
|
|Riyal
|8,7073
|8,7510
|% -0,88
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,99
|1.027,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 9, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 58, 293.00 milyon TL de
-
15:26CEOEM
Yüzde 7.20 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 248 adet işlem
-
15:25ISKUR
Yüzde 8.53 oranında artışla 7, 000, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
15:24DOGUB
Yüzde 8.57 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 205, 004 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAL, OYAKC