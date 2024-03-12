***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ in 4üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak BIST te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Portföye yalnızca ABD, Almanya, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Peru, Filipinler, Romanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Hindistan, Tayland, Malezya, Vietnam, Ukrayna, Uruguay'da kurulmuş yabancı fonların katılma payları dâhil edilebilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257883BIST