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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.03.2024 12:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon, portföyünde asıl olarak Türk Lirası aktiflere yer verecek olmasına rağmen, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı yabancı para cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecek olup, Türk Lirası getiri sağlamak ve kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapabilir. Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Vietnam'da kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257885


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 231,10 34.054.665 % 10,00  
BANVT 183,70 152.177.232 % 10,00  
DGATE 54,45 91.624.174 % 10,00  
DESPC 59,40 71.599.829 % 10,00  
DOBUR 147,40 31.176.287 % 10,00  
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15:13 Alış Satış %  
Dolar 32,0420 32,0482 % 0,08  
Euro 35,0812 35,0961 % 0,24  
Sterlin 41,7714 41,9808 % -1,05  
Frank 37,2767 37,4636 % -0,72  
Riyal 8,7120 8,7556 % -0,83  
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15:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,41 24,45 % 0,66  
Platin 926,71 928,46 % 0,66  
Paladyum 1.024,44 1.028,00 % 0,66  
Brent Pet. 82,31 82,31 % 0,66  
Altın Ons 2.170,40 2.170,72 % 0,66  
Seans Raporu 15:13
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