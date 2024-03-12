***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2024 12:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. Portföye yalnızca ABD, Almanya, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Peru, Filipinler, Romanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Hindistan, Tayland, Malezya, Vietnam, Ukrayna, Uruguay'da kurulmuş yabancı fonların katılma payları dâhil edilebilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257898
BIST