***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.03.2024 12:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler olacaktır. Bu doğrultuda Fonun yatırım stratejisi Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Temel strateji mutlak getirili olmakla birlikte, ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü strateji (Market Directional) de ek olarak kullanılacaktır. Bu strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi tarafından uzun veya kısa pozisyon alınabilir.Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Avrupa Birliği Ülkelerinde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257900
BIST
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15:139.166
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 33,73
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1332,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0267
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1335,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0829
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:132.239,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,84
|Açılış
|: 2.239,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:12
|JANTS
|231,10
|34.054.665
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|152.177.232
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.624.174
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.599.829
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.176.287
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.513.125
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.754.024
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|THYAO
|278,00
|3.745.654.777
|% -0,98
|
|EREGL
|45,80
|3.724.816.716
|% 0,04
|
|DOAS
|283,00
|3.055.531.286
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|OBAMS
|48,86
|2.470.201.026
|% -6,76
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|AKFGY
|2,84
|581.249.748
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|746.326.837
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.248.123.202
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.432.293.318
|% 2,34
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0400
|32,0464
|% 0,08
|
|Euro
|35,0769
|35,0914
|% 0,22
|
|Sterlin
|41,7632
|41,9726
|% -1,07
|
|Frank
|37,2704
|37,4572
|% -0,74
|
|Riyal
|8,7073
|8,7510
|% -0,88
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,37
|24,40
|% 0,66
|
|Platin
|926,96
|928,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,69
|1.026,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,38
|82,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,97
|2.169,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27XU100
Endeks 9, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 58, 293.00 milyon TL de
-
15:26CEOEM
Yüzde 7.20 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 248 adet işlem
-
15:25ISKUR
Yüzde 8.53 oranında artışla 7, 000, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
15:24DOGUB
Yüzde 8.57 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 205, 004 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAL, OYAKC