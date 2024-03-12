***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20 sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir.Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), İsviçre, Malta, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, Hong Kong, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, Meksika, Güney Afrika, ,Taç Toprakları (British Crown Dependencies),Kanal Adaları (Channel Islands), Venezuela, Vietnam'da kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257903BIST