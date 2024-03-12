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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.03.2024 12:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20 sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir.Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), İsviçre, Malta, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, Hong Kong, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, Meksika, Güney Afrika, ,Taç Toprakları (British Crown Dependencies),Kanal Adaları (Channel Islands), Venezuela, Vietnam'da kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257903


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JANTS 231,10 34.054.665 % 10,00  
BANVT 183,70 152.177.232 % 10,00  
DGATE 54,45 91.624.174 % 10,00  
DESPC 59,40 71.599.829 % 10,00  
DOBUR 147,40 31.176.287 % 10,00  
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15:12 Alış Satış %  
Dolar 32,0400 32,0464 % 0,08  
Euro 35,0769 35,0914 % 0,22  
Sterlin 41,7632 41,9726 % -1,07  
Frank 37,2704 37,4572 % -0,74  
Riyal 8,7073 8,7510 % -0,88  
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15:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,37 24,40 % 0,66  
Platin 926,96 928,49 % 0,66  
Paladyum 1.023,69 1.026,83 % 0,66  
Brent Pet. 82,38 82,38 % 0,66  
Altın Ons 2.168,97 2.169,29 % 0,66  
Seans Raporu 15:12
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