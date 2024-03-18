***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2024 20:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, Fon yöneticisin hedefi, önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen risk ile en yüksek mutlak getiriyi elde etmektir. Fon, ağırlıklı olarak yabancı borsalarda kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, tahvillerine ve yabancı ülkelerin ihraç ettiği tahvil ve bonolara ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapar. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, uluslararası piyasalarda işlem gören şirketlerin ortaklık payları, sabit getirili ürünler, pariteler, endeksler ve emtialar üzerine yazılmış olan türev araçları kullanarak önceden belirlenmiş ve düzenli olarak takip edilen riskler doğrultusunda getiri maksimizasyonu yapmaktır. Dolayısıyla, belirli dönemlerde fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Portföye yalnızca OECD Ülkelerinde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260010
BIST
'
18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1790
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0311
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,18
|Açılış
|: 2.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2952
|32,3017
|% 0,54
|
|Euro
|35,1068
|35,1453
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,2098
|42,4214
|% 1,50
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% 1,02
|
|Riyal
|8,8441
|8,8885
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|917,77
|919,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,26
|1.036,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,03
|87,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,05
|2.160,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV