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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.03.2024 20:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir.Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Avrupa Birliği Ülkelerinde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260012


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ICUGS 17,27 22.738.545 % 10,00  
AKENR 6,60 23.387.126 % 10,00  
MEPET 13,31 18.209.578 % 10,00  
PKART 76,50 33.201.072 % 9,99  
SEKUR 16,62 39.002.821 % 9,99  
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Dolar 32,2952 32,3017 % 0,54  
Euro 35,1068 35,1453 % 0,08  
Sterlin 42,2098 42,4214 % 1,50  
Frank 37,3354 37,5225 % 1,02  
Riyal 8,8441 8,8885 % 1,52  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,03 25,06 % 0,66  
Platin 917,77 919,55 % 0,66  
Paladyum 1.033,26 1.036,24 % 0,66  
Brent Pet. 87,03 87,03 % 0,66  
Altın Ons 2.160,05 2.160,36 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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