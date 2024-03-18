***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, teknoloji sektöründe, özellikle robotik teknolojiler alanında faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanakları ve kazançlarından yararlanmak üzere ortaklık paylarına yatırım yaparak fona getiri sağlamak hedeflenmektedir. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide ve teknoloji sektorunde, robotik teknolojiler alanında yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Portföye yalnızca ABD, Almanya, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Peru, Filipinler, Romanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Hindistan, Tayland, Malezya, Vietnam, Ukrayna, Uruguay?da kurulu yabancı fonların katılma payları dâhil edilebilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260013BIST