***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 31.01.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları LisansıTufan Deriner 31.01.2019 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 27 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları LisansıCahit Alkım Biket 01.04.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları LisansıAlper Ertekin 25.11.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi 11 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları LisansıGülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 24 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261876BIST