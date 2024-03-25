***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCahit Akım Biket 19.06.2023 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıAlper Ertekin 19.06.2023 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 11 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıTuncay Subaşı 19.06.2023 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261886BIST