***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 14:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 15.01.2018 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 27 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Cahit Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöeticisi 11 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 24 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261888
BIST