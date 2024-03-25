***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 14:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.11.2022 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Cahit Alkım Biket 11.11.2022 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alper Ertekin 11.11.2022 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 11 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261895
BIST
'
17:129.125
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,80
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1232,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1774
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1234,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2924
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8949
En Düşük
34,5419
17:122.252,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.252,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:10
|RYSAS
|38,72
|63.820.926
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.772.066
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.685.262
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.424.116
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.401.598
|% -9,91
|
|PKART
|83,00
|143.108.676
|% -9,39
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|288,00
|11.043.514.695
|% -1,12
|
|ISCTR
|11,71
|7.533.280.169
|% 6,26
|
|YKBNK
|27,74
|5.568.462.087
|% 4,13
|
|AKBNK
|47,30
|4.378.301.026
|% 3,23
|
|KCHOL
|201,10
|4.275.662.482
|% 3,23
|
|ISCTR
|11,71
|7.533.280.169
|% 6,26
|
|ODAS
|9,44
|1.935.144.410
|% 6,43
|
|YKBNK
|27,74
|5.568.462.087
|% 4,13
|
|EKGYO
|9,95
|1.460.754.522
|% -0,80
|
|PETKM
|23,92
|2.677.011.708
|% 4,27
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1401
|32,1459
|% 0,56
|
|Euro
|34,8802
|34,8891
|% 0,83
|
|Sterlin
|41,0297
|41,2354
|% -0,54
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6518
|8,6952
|% -0,93
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,23
|912,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,35
|1.024,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,84
|2.180,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25PKENT
Yüzde 4.09 oranında artışla 375.00 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 812 adet işlem
-
17:24BRKSN
Yüzde 5.00 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 418, 254 adet işlem
-
17:23PETKM
Yüzde 4.01 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 003, 430 adet işlem
-
17:22ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 065 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 101, 420.00 milyon TL de