***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 14:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 27 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Cahit Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Göktan Akbaş 2010-2012 ICBC Yatirim Trader 2012-2014 Ak Yatirim Senior Trader 2014-2016 TEB Yatirim ICM Turev Yonetici 2016-2019 Ak Yatirim Turev Islemler Yonetici 2019-2022 GCM Yatirim Trading Muduru 2022 - İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 13 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Selim Kunter 2006-2014 yılları arasında Ekspres Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2014-2019 yılları arasında Deniz Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2019-2022 yılları arasında AK Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2022 - ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. fon portföy yöneticisi 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261905
BIST