***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKaan KOLABAŞ 20.12.2022 2000-2001 Kentbank A.Ş. MT-Hazine Bölümü 2002-2012 çeşitli bankaların hazine ve Özel bankacılık bölümlerinde Portföy Yöneticisi 2012-2014 Fibabanka A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Müdürü 2014-2019 Aktifbank A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Başkanı 2019- İstanbul Portföy Genel Müdür Yardımcısı 23 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıAlp Varolan 2009-2012 yılları arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü nde ekip liderliği 2012 Şubat 2013 Eylül, Banque International Luxembourg Zurih `te Türkiye Masası Yöneticisi 2015 Kasım ayı itibariyle ise halen sürdürmekte olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş de Portföy Yöneticisi 24 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261913BIST