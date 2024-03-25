***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2024 14:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 27 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Cahit Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261921
BIST
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17:149.113
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 1,36
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1432,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1837
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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32,1741
En Düşük
31,8377
17:1434,8829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2804
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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34,8918
En Düşük
34,5419
17:142.252,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,58
|Açılış
|: 2.252,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|RYSAS
|38,72
|63.880.516
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|CMENT
|599,50
|10.071.058
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.594.333
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.444.036
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|149.587.703
|% -9,77
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,00
|11.404.705.771
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,57
|7.743.804.646
|% 4,99
|
|YKBNK
|27,36
|5.702.378.811
|% 2,70
|
|AKBNK
|46,84
|4.535.046.089
|% 2,23
|
|KCHOL
|199,90
|4.326.937.995
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,57
|7.743.804.646
|% 4,99
|
|ODAS
|9,42
|1.955.814.966
|% 6,20
|
|YKBNK
|27,36
|5.702.378.811
|% 2,70
|
|EKGYO
|9,89
|1.492.338.671
|% -1,40
|
|PETKM
|23,74
|2.773.087.749
|% 3,49
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1410
|32,1453
|% 0,55
|
|Euro
|34,8615
|34,8949
|% 0,85
|
|Sterlin
|41,0427
|41,2484
|% -0,51
|
|Frank
|36,1545
|36,3357
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,23
|912,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,35
|1.024,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,84
|2.180,17
|% 0,66
|