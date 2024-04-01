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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.04.2024 10:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Kurucu Şirket ve TEFAS Platformu üzerinden 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün içiniçin yatırımcı adına Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bu nemalandırma sadece kurucu tarafından yapılacak olup, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları asgari 10.000 adet ve 1.000 adet katları şeklinde pay sayısı olarak verilebilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon satım talimatları 1.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264748


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ODINE 64,20 52.977.391 % 9,93  
IZINV 59,50 40.785.724 % 9,88  
MTRYO 9,52 4.984.692 % 9,80  
DITAS 25,84 41.414.571 % 8,94  
BASCM 18,00 3.187.530 % 8,70  
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Sterlin 41,1043 41,3104 % -0,87  
Frank 36,1525 36,3337 % -0,74  
Riyal 8,6896 8,7331 % -0,71  
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11:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,15 25,18 % 0,66  
Platin 913,59 918,03 % 0,66  
Paladyum 1.027,54 1.030,61 % 0,66  
Brent Pet. 87,25 87,25 % 0,66  
Altın Ons 2.258,97 2.259,35 % 0,66  
Seans Raporu 11:15
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