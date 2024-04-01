***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.04.2024 10:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 Kurucu Şirket ve TEFAS Platformu üzerinden 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün içiniçin yatırımcı adına Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bu nemalandırma sadece kurucu tarafından yapılacak olup, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon alım talimatları asgari 10.000 adet ve 1.000 adet katları şeklinde pay sayısı olarak verilebilir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon satım talimatları 1.000 adet ve katları şeklinde pay sayısı olarak verilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264748
BIST
'
11:179.072
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -69,93
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:1732,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0410
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1735,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:172.356,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,61
|Açılış
|: 2.356,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ODINE
|64,20
|52.977.391
|% 9,93
|
|IZINV
|59,50
|40.785.724
|% 9,88
|
|MTRYO
|9,52
|4.984.692
|% 9,80
|
|DITAS
|25,84
|41.414.571
|% 8,94
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.390.108
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.254.867
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PLTUR
|15,61
|43.076.831
|% -9,77
|
|THYAO
|296,50
|4.315.936.461
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,70
|1.468.875.042
|% -0,73
|
|KCHOL
|201,50
|1.314.789.314
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|624.626.628
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.264.421.448
|% 2,49
|
|PETKM
|19,30
|646.051.983
|% -2,67
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4310
|32,4372
|% 0,12
|
|Euro
|35,0300
|35,0452
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,1043
|41,3104
|% -0,87
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6896
|8,7331
|% -0,71
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|