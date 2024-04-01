***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli eşik değer üzerinde getiri sağlamaktır. Temel strateji eşik değer üzeri getiri olmakla birlikte, ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü strateji (Piyasa Yönünde) de ek olarak kullanılacaktır. Bu strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi tarafından uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Portföye yalnızca ABD, Almanya, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, , Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Türkiye, , Tayland, kurulmuş yabancı fonların katılma payları dâhil edilebilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265111BIST