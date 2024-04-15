***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRYISTP00612Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 20 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon, yazılım, teknoloji, oyun, oyun uygulamaları ve bunlarla ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2205000 her yıl haziran ayında TEFE+TÜFE oranlarının ortalaması kadar arttırım yapılır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan Ensari 01.11.2023 2021- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2020 -2021- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyes SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış Hocaoğlu 01.11.2023 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2015- 2020 Actus Portföy Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2009- 2012- Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2001- 2009- Global Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 01.11.2023 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSICem Ortabaş 01.11.2023Kaan Ortabaş 01.11.2023Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarYiğit ARSLAN 01.11.2023 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi 17 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITuncay Subaşı 01.11.2023 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAlper Ertekin 01.11.2023 2012-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 56 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272344BIST