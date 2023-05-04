***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
04.05.2023 15:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Kurucu ve Yöneticisi olduğu "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu "nun tasfiyesi için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış ve 14.04.2023 tarih E-12233903-320.02-36159 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. Fon'un tasfiyesi gerçekleştirilmiş olup, İçtüzük belgesinin Ticaret Sicilinden terkin işlemleri yapılmış ve 04.05.2023 tarih 10824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kurucu resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146807
BIST
17:054.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0519,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0521,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0586
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:051.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|ASTOR
|45,20
|1.545.506.111
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|63.587.044
|% 9,97
|
|BRSAN
|111,40
|257.416.964
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|51.090.402
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|PAMEL
|169,60
|38.403.836
|% -5,78
|
|ULAS
|15,15
|7.080.025
|% -5,78
|
|BRISA
|41,22
|57.924.078
|% -4,45
|
|EUPWR
|78,85
|3.529.082.259
|% 0,51
|
|THYAO
|128,70
|3.355.387.169
|% -0,39
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|TUPRS
|67,45
|1.725.660.774
|% -2,25
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EKGYO
|5,50
|711.483.658
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,61
|1.094.367.801
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,34
|640.136.366
|% -0,64
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4820
|19,4872
|% 0,10
|
|Euro
|21,4576
|21,4742
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,4253
|24,5478
|% 0,22
|
|Frank
|21,8786
|22,0104
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1805
|5,2065
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.182
|9.321
|94,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.517
|4.614
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.300
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,07
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,02
|