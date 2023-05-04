***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Kurucu ve Yöneticisi olduğu "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu "nun tasfiyesi için gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış ve 14.04.2023 tarih E-12233903-320.02-36159 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. Fon'un tasfiyesi gerçekleştirilmiş olup, İçtüzük belgesinin Ticaret Sicilinden terkin işlemleri yapılmış ve 04.05.2023 tarih 10824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kurucu resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146807BIST