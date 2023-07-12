***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2021 tarih ve E-12233903-305.02-39331sayılı yazısı ile İstanbul Portföy Karolin Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170828BIST