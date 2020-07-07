***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2020 16:41
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,273
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,901
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,901
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3911468,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,52
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,55
- Kurucu (%)
% 57,06
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 42,94
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,73
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,74
d) Diğer Giderler (%)
% 1,98
Açıklamalar
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856019
BIST
17:55119.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 836,21
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:556,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:557,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:55396,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,40
|Açılış
|: 396,14
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.455.106
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.396.028
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.676.424
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.245.458
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.889.724
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.291.065
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,21
|18.497.855
|% -7,47
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,24
|4.287.446.556
|% 4,67
|
|SISE
|6,37
|2.078.572.859
|% 6,70
|
|PETKM
|4,43
|1.696.436.756
|% 4,48
|
|ODAS
|2,88
|1.578.611.944
|% 1,41
|
|GARAN
|8,32
|1.481.996.570
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.287.446.556
|% 4,67
|
|ODAS
|2,88
|1.578.611.944
|% 1,41
|
|PETKM
|4,43
|1.696.436.756
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,87
|731.230.123
|% 1,63
|
|SISE
|6,37
|2.078.572.859
|% 6,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5967
|8,6398
|% 0,60
|
|Frank
|7,2551
|7,2988
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,25
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.582
|11,20
|
|Tam
|2.637
|2.650
|11,40
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,60
|
|Çeyrek
|640
|649
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|0,08
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524