***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,815Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,179Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 3,179Varsa İade Tutarı (TL)16137,03Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)10204,76Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)5932,27Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)4397,89Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 11,69B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 18,86- Kurucu (%)% 61,98- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 38,02- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 9,24c) Saklama Ücreti (%)% 43,37d) Diğer Giderler (%)% 28,53AçıklamalarIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856051BIST