***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 10:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,733
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,767
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,767
Varsa İade Tutarı (TL)
33702,26
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
17565,23
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
16137,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18745,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,27
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 23,91
- Kurucu (%)
% 63,87
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,13
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 37,08
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,66
d) Diğer Giderler (%)
% 16,35
Açıklamalar
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879672
BIST
10:541.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.151
10:547,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0498
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9330
En Düşük
7,8628
10:549,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3452
En Düşük
9,2582
10:54481,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,48
|Açılış
|: 481,04
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:52
|YGYO
|1,21
|64.759.789
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.499.876
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.396.139
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.193.536
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.611.273
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|386.240
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|TUCLK
|8,38
|10.454.036
|% -8,62
|
|SISE
|6,76
|512.589.289
|% 1,05
|
|ASELS
|18,23
|335.874.682
|% -1,78
|
|TKNSA
|9,31
|245.588.357
|% -4,41
|
|GARAN
|6,99
|210.292.567
|% -0,29
|
|PETKM
|4,40
|169.431.279
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|512.589.289
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|64.759.789
|% 10,00
|
|ODAS
|3,26
|168.583.443
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,69
|80.589.286
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,55
|63.713.440
|% 3,33
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9249
|7,9306
|% 0,62
|
|Euro
|9,3280
|9,3385
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,2117
|10,2629
|% 0,55
|
|Frank
|8,5975
|8,6493
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1029
|2,1134
|% 0,35
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,88
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,43
|
Seans Raporu
10:52
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11:03YYAPI
Yüzde 9.60 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 826, 285 adet işlem
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11:02XU100
Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 3, 679.00 milyon TL de
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11:02KENT
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 276.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829 adet işlem
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11:01PEGYO
Yüzde -3.35 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 567, 827 adet işlem
-
11:00ANELE
Yüzde 5.01 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 057 adet işlem