***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 15:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,769
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,769
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
35817,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,12
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,18
- Kurucu (%)
% 40,06
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59,94
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 14,36
d) Diğer Giderler (%)
% 5,47
Açıklamalar
ARE Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924244
BIST
17:111.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:118,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:119,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0605
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:11456,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 456,80
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:09
|CEOEM
|6,60
|78.274.451
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.624.398
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|167.842
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.078
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.789.229
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|JANTS
|931,10
|890.809.722
|% 4,78
|
|BJKAS
|9,23
|863.633.138
|% 1,43
|
|THYAO
|12,87
|817.848.185
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,20
|397.021.384
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|175.147.135
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,16
|124.085.151
|% 2,65
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1779
|8,1840
|% 0,69
|
|Euro
|9,7388
|9,7478
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,1983
|11,2544
|% -0,13
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,28
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|3,03
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,29
|