***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 15:57
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,812
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,812
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
62954,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,58
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 75,92
- Kurucu (%)
% 49,51
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50,49
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,52
d) Diğer Giderler (%)
% 6,67
Açıklamalar
IIH Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924248
BIST
17:161.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,83
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:168,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:169,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0718
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:16457,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,58
|Açılış
|: 457,67
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CEOEM
|6,60
|78.274.451
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.624.398
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|167.842
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.078
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.789.229
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|JANTS
|931,10
|890.809.722
|% 4,78
|
|BJKAS
|9,23
|863.633.138
|% 1,43
|
|THYAO
|12,87
|817.848.185
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,98
|1.049.613.029
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,20
|397.021.384
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|962.611.935
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|175.147.135
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,16
|124.085.151
|% 2,65
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1720
|8,1793
|% 0,63
|
|Euro
|9,7358
|9,7455
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2008
|11,2570
|% -0,11
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,41
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,17
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|16,17
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|7,81
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-0,22
|
Seans Raporu
17:14
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17:26FORMT
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 569, 045 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.16 ) 1, 455
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17:25XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 14, 747.00 milyon TL de
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17:25CEOEM
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 066, 392 adet işlem
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17:24IDGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 625 adet işlem