***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 12:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,269
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,899
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,899
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3584688,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 69,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,32
- Kurucu (%)
% 78,52
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 21,48
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,83
d) Diğer Giderler (%)
% 2,05
Açıklamalar
IST Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947530
BIST
12:251.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:258,6818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2510,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:25503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:23
|TUREX
|10,52
|18.841.120
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.826.609
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|LOGO
|37,06
|57.997.328
|% 6,49
|
|PSDTC
|26,68
|22.204.150
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.026.490
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|138.767.787
|% -5,26
|
|DARDL
|14,95
|14.773.164
|% -4,35
|
|DERHL
|4,15
|5.103.013
|% -3,49
|
|GARAN
|8,74
|629.399.117
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|302.172.337
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,35
|280.566.803
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|270.615.540
|% -0,22
|
|EREGL
|17,93
|222.119.819
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,25
|302.172.337
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|138.767.787
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|629.399.117
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|280.566.803
|% -0,37
|
|GWIND
|3,81
|194.853.667
|% 1,87
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6822
|% -0,05
|
|Euro
|10,2710
|10,2764
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,00
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,97
|