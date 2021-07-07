***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 12:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,185
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,185
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
43730,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 63,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,89
- Kurucu (%)
% 99,11
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,89
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 26,3
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,36
d) Diğer Giderler (%)
% 4,45
Açıklamalar
IJV Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947531
BIST
12:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:248,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2410,2764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:24503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:22
|TUREX
|10,52
|18.787.521
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.826.609
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|LOGO
|37,30
|57.001.276
|% 7,18
|
|PSDTC
|26,78
|22.147.395
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.013.152
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|DARDL
|14,99
|14.685.496
|% -4,09
|
|ERBOS
|136,80
|40.718.808
|% -3,46
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|270.371.234
|% -0,29
|
|EREGL
|17,93
|221.630.914
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|194.507.746
|% 1,87
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6843
|% -0,02
|
|Euro
|10,2696
|10,2768
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9422
|12,0021
|% -0,07
|
|Frank
|9,3692
|9,4256
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,67
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,90
|