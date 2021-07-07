***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 13:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,205
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,205
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
106954,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 49,37
- Kurucu (%)
% 62,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,77
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 28,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,92
d) Diğer Giderler (%)
% 12,89
Açıklamalar
IPB Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947559
BIST
14:331.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:338,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:3310,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:33504,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TUREX
|10,52
|19.371.854
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.655.115
|% 9,71
|
|AGYO
|2,26
|26.920.544
|% 8,13
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|739.456.853
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,39
|397.816.131
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|385.927.018
|% 1,80
|
|THYAO
|13,87
|385.465.255
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,02
|353.018.896
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|385.927.018
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|161.892.370
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|739.456.853
|% 1,39
|
|GWIND
|3,79
|219.866.506
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,02
|353.018.896
|% 1,45
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6778
|% -0,10
|
|Euro
|10,2616
|10,2661
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9569
|12,0169
|% 0,06
|
|Frank
|9,3563
|9,4127
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3062
|2,3178
|% -0,12
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|10,89
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,17
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,56
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|1,20
|