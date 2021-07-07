***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 13:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,087
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,087
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
87603,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,82
- Kurucu (%)
% 63,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 36,68
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 35,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,69
d) Diğer Giderler (%)
% 4,35
Açıklamalar
ACK Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947565
BIST
14:071.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:078,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:0710,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:07504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 504,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TUREX
|10,52
|19.276.438
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,89
|22.035.333
|% 8,00
|
|AGYO
|2,25
|25.898.204
|% 7,66
|
|BASGZ
|13,26
|144.385.415
|% 6,94
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|PEKGY
|1,25
|158.629.946
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|722.996.321
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|381.894.348
|% 1,80
|
|THYAO
|13,86
|381.112.000
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,01
|346.714.056
|% 1,30
|
|EDATA
|7,46
|268.372.821
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,26
|381.894.348
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|158.629.946
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|722.996.321
|% 1,39
|
|GWIND
|3,81
|216.805.614
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,01
|346.714.056
|% 1,30
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6745
|8,6758
|% -0,12
|
|Euro
|10,2562
|10,2661
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9620
|12,0220
|% 0,10
|
|Frank
|9,3599
|9,4163
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,09
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,45
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|1,12
|