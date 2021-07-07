***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2021 13:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,78
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,934
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,934
Varsa İade Tutarı (TL)
22936,09
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
4406,2
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
18529,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
179088,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 62,06
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,5
- Kurucu (%)
% 96,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,78
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 28,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,78
d) Diğer Giderler (%)
% 3,9
Açıklamalar
ACC Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947566
BIST
15:251.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:258,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:2510,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:25504,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,11
|Açılış
|: 504,06
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:23
|TUREX
|10,52
|19.620.031
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.102.302
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|28.211.423
|% 8,61
|
|LOGO
|37,68
|92.913.088
|% 8,28
|
|TUCLK
|13,85
|54.838.489
|% 7,45
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,77
|874.190.769
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,12
|478.259.650
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,27
|437.001.954
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,39
|427.233.697
|% 0,37
|
|THYAO
|13,88
|412.563.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|437.001.954
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.944.264
|% -5,26
|
|GARAN
|8,77
|874.190.769
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,39
|427.233.697
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,12
|478.259.650
|% 2,89
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6792
|8,6819
|% -0,05
|
|Euro
|10,2643
|10,2701
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9611
|12,0211
|% 0,09
|
|Frank
|9,3586
|9,4149
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,19
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|10,50
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.406
|-2,55
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-1,23
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,05
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,94
|