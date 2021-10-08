***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 15:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,915
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,354
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,354
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5098310,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 64,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,39
- Kurucu (%)
% 73,28
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 26,72
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,79
d) Diğer Giderler (%)
% 2
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968676
BIST
15:301.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:308,9039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3010,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0356
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:30504,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,54
|Açılış
|: 504,87
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MAALT
|179,30
|24.772.813
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|3.603.478
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.853.408
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.630.728
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.994.942
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.341.204
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|189.906.746
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|665.213.317
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|SASA
|27,52
|637.604.123
|% 2,99
|
|ASELS
|15,48
|563.117.940
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|550.570.466
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|356.850.020
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|651.594.888
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.944.907
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|245.550.453
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.767.976
|% 0,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8934
|8,8988
|% 0,27
|
|Euro
|10,2957
|10,3035
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,1094
|12,1701
|% 0,58
|
|Frank
|9,5700
|9,6276
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3702
|2,3821
|% 0,51
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|15,15
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|49,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|10,69
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|5,17
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,41
|