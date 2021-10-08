***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 15:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,638
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,638
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
207059,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,93
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,79
- Kurucu (%)
% 61,93
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,07
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,64
d) Diğer Giderler (%)
% 11,22
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021/3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968678
BIST
15:341.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:348,9125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:3410,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0392
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:34507,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,44
|Açılış
|: 507,06
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
507,50
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.963.888
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.153
|% 9,99
|
|AYCES
|54,90
|3.733.031
|% 9,80
|
|SEYKM
|14,58
|2.631.005
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.041.900
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.484.067
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,76
|191.162.586
|% -8,90
|
|THYAO
|14,19
|680.660.440
|% 0,50
|
|PETKM
|6,18
|661.279.788
|% -0,80
|
|SASA
|27,46
|647.919.592
|% 2,77
|
|GARAN
|9,39
|580.223.299
|% 0,00
|
|ASELS
|15,48
|578.592.938
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,78
|357.201.394
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|661.279.788
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,38
|241.460.323
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,55
|247.764.363
|% -1,16
|
|ODAS
|1,45
|101.135.254
|% 0,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9070
|8,9125
|% 0,42
|
|Euro
|10,3070
|10,3145
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1033
|12,1640
|% 0,53
|
|Frank
|9,5687
|9,6264
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3676
|2,3795
|% 0,40
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|17,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.346
|3.396
|51,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,93
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|1,90
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|0,64
|