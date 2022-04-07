***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 15:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,533
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,533
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
44759,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,94
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 54,31
- Kurucu (%)
% 64,34
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,66
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 34,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,97
d) Diğer Giderler (%)
% 7,6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022/1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017044
BIST
17:272.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 25,75
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:2714,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:2716,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0745
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:27915,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,12
|Açılış
|: 915,76
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KLKIM
|20,50
|138.227.477
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.784.542
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|7.736.867
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.250.638
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.228.099
|% 9,99
|
|GZNMI
|37,60
|30.358.826
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,16
|74.879.802
|% -5,03
|
|EDATA
|20,24
|22.430.506
|% -4,26
|
|BOBET
|4,41
|72.919.845
|% -3,92
|
|THYAO
|35,20
|3.070.461.326
|% 1,68
|
|GARAN
|12,59
|2.311.915.995
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,75
|1.912.221.063
|% 1,81
|
|ASELS
|25,94
|1.742.824.082
|% 1,57
|
|SISE
|16,64
|1.657.959.004
|% 2,09
|
|YKBNK
|4,32
|1.592.649.320
|% 3,60
|
|ODAS
|2,07
|638.120.185
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,96
|1.526.644.016
|% 3,51
|
|GARAN
|12,59
|2.311.915.995
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,56
|344.339.976
|% 0,39
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7356
|14,7382
|% 0,22
|
|Euro
|16,0968
|16,1061
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2115
|19,3078
|% 0,23
|
|Frank
|15,7412
|15,8360
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9178
|3,9375
|% 0,20
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|9,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,65
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40BASGZ
Yüzde 5.74 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 699, 611 adet işlem
-
17:36ISCTR
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 795, 618 adet işlem
-
17:35MAGEN
Yüzde 8.71 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 000, 139 adet işlem
-
17:34LIDER
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 490, 065 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TOASO