***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 15:40
Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,756
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,756
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
63937,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,5
- Kurucu (%)
% 43,7
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,3
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,21
d) Diğer Giderler (%)
% 5,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022/1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017045
BIST
17:282.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 25,20
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:2814,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0365
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:2816,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0789
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:28915,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,65
|Açılış
|: 915,76
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KLKIM
|20,50
|138.242.934
|% 10,01
|
|IHAAS
|12,54
|8.010.013
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.796.496
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.250.638
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.235.154
|% 9,99
|
|GZNMI
|37,60
|30.378.904
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,12
|75.010.963
|% -5,19
|
|EDATA
|20,26
|22.544.303
|% -4,16
|
|BOBET
|4,42
|73.000.626
|% -3,70
|
|THYAO
|35,26
|3.103.042.331
|% 1,85
|
|GARAN
|12,59
|2.329.600.912
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,77
|1.922.542.079
|% 1,94
|
|ASELS
|25,96
|1.763.514.682
|% 1,64
|
|SISE
|16,67
|1.668.388.397
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,31
|1.597.433.136
|% 3,36
|
|ODAS
|2,08
|638.235.508
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,96
|1.535.885.533
|% 3,51
|
|GARAN
|12,59
|2.329.600.912
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,55
|344.387.436
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7346
|14,7424
|% 0,25
|
|Euro
|16,1010
|16,1123
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,2157
|19,3120
|% 0,25
|
|Frank
|15,7396
|15,8344
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9178
|3,9375
|% 0,20
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,64
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,61
|
Seans Raporu
17:28
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