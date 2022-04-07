***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 15:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,49
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,599
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,599
Varsa İade Tutarı (TL)
16289,75
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
16289,75
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
32637,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,48
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 56,02
- Kurucu (%)
% 65,12
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,88
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,2
d) Diğer Giderler (%)
% 16,92
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022/1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017050
BIST
17:402.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 30,97
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:4014,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0412
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:4016,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0669
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:40917,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,43
|Açılış
|: 917,08
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,47
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KLKIM
|20,50
|138.287.767
|% 10,01
|
|ISGYO
|14,30
|77.713.331
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.199.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.452.005
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.797.536
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.430.792
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,26
|75.266.861
|% -4,64
|
|EDATA
|20,34
|23.009.774
|% -3,78
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|THYAO
|35,34
|3.245.485.269
|% 2,08
|
|GARAN
|12,60
|2.347.538.395
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,80
|1.995.821.599
|% 2,13
|
|ASELS
|26,04
|1.791.669.380
|% 1,96
|
|SISE
|16,70
|1.687.512.353
|% 2,45
|
|YKBNK
|4,32
|1.607.761.095
|% 3,60
|
|ODAS
|2,07
|639.474.714
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|1.560.489.076
|% 3,77
|
|GARAN
|12,60
|2.347.538.395
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,56
|347.606.430
|% 0,39
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7375
|14,7471
|% 0,28
|
|Euro
|16,0903
|16,1003
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2132
|19,3096
|% 0,24
|
|Frank
|15,7459
|15,8407
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,20
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,97
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,78
|