***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,56İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,269Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,905Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,905Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 87,69- Kurucu (%)% 64,67- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 35,33- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 4,8c) Saklama Ücreti (%)% 5,62d) Diğer Giderler (%)% 1,9AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044501BIST