***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.04.2023 13:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-04-2023
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,656
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,656
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
129353,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 41,35
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,7
- Kurucu (%)
% 64,91
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,09
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 26,49
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,43
d) Diğer Giderler (%)
% 6,38
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136210
BIST
16:085.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,05
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0819,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0821,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1318
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:081.238,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.238,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BRSAN
|105,60
|121.826.224
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.909.299
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.430.684
|% 10,00
|
|GLRYH
|8,74
|36.874.728
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,13
|115.560.857
|% -9,27
|
|VANGD
|6,90
|10.796.554
|% -7,88
|
|LIDER
|124,80
|111.515.716
|% -7,56
|
|HEDEF
|24,30
|76.037.869
|% -7,46
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|83,95
|3.581.012.111
|% 2,69
|
|THYAO
|132,70
|3.520.512.266
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,30
|2.622.709.264
|% 1,00
|
|EREGL
|36,04
|2.601.017.783
|% 0,45
|
|OYAKC
|35,16
|2.268.837.027
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,26
|1.769.760.116
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,03
|1.287.869.161
|% 0,60
|
|KOZAL
|22,30
|2.622.709.264
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,14
|511.576.694
|% 5,33
|
|ISCTR
|12,07
|1.169.260.225
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2843
|19,2885
|% 0,10
|
|Euro
|21,0566
|21,0620
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,8973
|24,0171
|% 0,43
|
|Frank
|21,2219
|21,3497
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1252
|5,1509
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,74
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,64
|
|Cumhuriyet
|8.473
|8.601
|23,00
|
|Tam
|8.523
|8.579
|0,00
|
|Yarım
|4.163
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,21
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23NETAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 608 adet işlem
-
16:22ALCAR
Yüzde 5.78 oranında artışla 486.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 308 adet işlem
-
16:20NATEN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 147.20 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 537 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.19 ) 4, 570
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, PRDGS, BRSAN, MARKA, EDIP, AGESA, AYCES