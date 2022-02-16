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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

16.02.2022 16:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechSquare Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechForce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/02/2022
Açıklamalar

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechSquare Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı,  SPK'nun 28.01.2022 tarih E- 12233903-320.04-16544 sayılı  yazısı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechForce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu  olarak değişmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002089


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