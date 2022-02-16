***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.02.2022 16:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechSquare Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechForce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/02/2022
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechSquare Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı, SPK'nun 28.01.2022 tarih E- 12233903-320.04-16544 sayılı yazısı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechForce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002089
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0127
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6096
En Düşük
13,5858
18:0515,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0142
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5032
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5861
|13,6096
|% 0,09
|
|Euro
|15,4563
|15,4953
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.871
|-2,72
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,85
|91,85
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de