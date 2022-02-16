***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski Unvanİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechSquare Ventures Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni Unvanİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechForce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/02/2022Açıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechSquare Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ünvanı, SPK'nun 28.01.2022 tarih E- 12233903-320.04-16544 sayılı yazısı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. TechForce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002089BIST