***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
08.06.2022 14:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-06-2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/05/2022
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035712
BIST
14:352.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,01
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:3517,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,4245
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1805
En Düşük
16,7519
14:3518,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,5235
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4968
En Düşük
17,8912
14:351.021,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 23,79
|Açılış
|: 1.021,61
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,99
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:35
|EMKEL
|2,61
|26.293.963
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,54
|320.771.280
|% 9,42
|
|FONET
|11,96
|56.671.732
|% 8,14
|
|TMSN
|31,12
|288.198.364
|% 7,53
|
|TUKAS
|12,83
|170.618.505
|% 7,18
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,51
|65.893.592
|% -8,89
|
|RALYH
|11,86
|56.688.873
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,70
|49.026.279
|% -6,24
|
|TOASO
|68,95
|1.118.148.722
|% -6,00
|
|THYAO
|48,88
|3.905.355.040
|% 0,87
|
|SISE
|22,94
|2.333.498.944
|% -0,61
|
|KRDMD
|15,26
|1.324.574.569
|% 0,93
|
|EREGL
|34,92
|1.277.091.240
|% 0,63
|
|SASA
|44,16
|1.242.518.891
|% 1,56
|
|SEGYO
|1,27
|343.757.914
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|501.801.530
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|398.069.387
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,17
|577.633.786
|% -1,88
|
|YKBNK
|4,81
|624.456.375
|% -1,43
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1732
|17,1787
|% 2,53
|
|Euro
|18,4636
|18,4968
|% 2,91
|
|Sterlin
|21,4871
|21,5948
|% 2,18
|
|Frank
|17,5171
|17,6227
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5622
|4,5851
|% 2,45
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|22,77
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|155,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|161,10
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|77,93
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|38,97
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,01
|