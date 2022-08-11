***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
11.08.2022 15:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25-07-2022
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Dokuzuncu Serbest Fon
Yeni Unvan
İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
08/08/2022
Açıklamalar
IRV Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054612
BIST
16:012.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,67
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0117,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0118,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:011.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BARMA
|43,56
|7.320.606
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.463.777
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.720.200
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.236
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|49.036.840
|% 9,81
|
|TIRE
|19,84
|205.130.038
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,42
|55.809.338
|% -9,92
|
|PAMEL
|189,50
|14.365.093
|% -8,89
|
|OLMK
|11,73
|53.361.591
|% -8,36
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|61,25
|5.152.786.124
|% 1,83
|
|AKBNK
|10,05
|2.156.989.816
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,59
|2.018.505.446
|% 3,33
|
|SASA
|53,55
|1.898.999.736
|% 1,42
|
|SISE
|24,36
|1.563.874.466
|% 1,50
|
|EKGYO
|3,66
|1.528.279.621
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,59
|2.018.505.446
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,19
|940.230.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,05
|2.156.989.816
|% 2,55
|
|ISCTR
|6,15
|1.258.326.076
|% 1,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9315
|17,9415
|% 0,41
|
|Euro
|18,5732
|18,5853
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8889
|21,9987
|% 0,57
|
|Frank
|19,0394
|19,1541
|% 0,84
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,49
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.914
|7.018
|3,00
|
|Tam
|6.947
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,04
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14TMSN
Yüzde 5.28 oranında artışla 63.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 710 adet işlem
-
16:13ISFIN
Yüzde 6.47 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 780, 469 adet işlem
-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.61 ) 3, 100
-
16:12XU100
Endeks 2, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 936.00 milyon TL de
-
16:10GEDIK
Yüzde 6.85 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 199 adet işlem