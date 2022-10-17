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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

17.10.2022 12:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
İstanbul Portföy Yedinci Serbest Fon
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Atlantik Serbest (TL) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/10/2022
Açıklamalar

Fon Ünvan değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072463


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BIST En Aktif Hisseler12:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKBNK 14,85 1.434.610.588 % 10,00  
ERCB 52,60 82.199.610 % 10,00  
PENTA 484,00 6.700.496 % 10,00  
YKBNK 9,71 2.417.713.154 % 9,97  
VKING 7,39 3.129.981 % 9,97  
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12:46 Alış Satış %  
Dolar 18,5866 18,5893 % 0,12  
Euro 18,1223 18,1327 % 0,38  
Sterlin 20,9003 21,0051 % 0,99  
Frank 18,4844 18,5958 % 0,52  
Riyal 4,9315 4,9562 % 0,09  
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12:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 12,55  
Altın Gr. 991 991 8,92  
Cumhuriyet 6.658 6.759 42,00  
Tam 6.693 6.748 -42,00  
Yarım 3.261 3.296 -24,00  
Çeyrek 1.634 1.649 -10,00  
Gümüş.Ons 18,57 18,61 0,32  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,20  
B. Petrol 91,73 91,73 0,10  
Seans Raporu 12:46
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