***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
17.10.2022 12:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Yedinci Serbest Fon
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Atlantik Serbest (TL) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/10/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072463
BIST
12:483.813
En Yüksek
|Değişim
|: 5,13%
|| 186,18
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.814
En Düşük
3.641
12:4818,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:4818,1369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0723
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1448
En Düşük
18,0503
12:48990,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,37
|Açılış
|: 990,68
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
991,02
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:46
|AKBNK
|14,85
|1.434.610.588
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|82.199.610
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.700.496
|% 10,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.417.713.154
|% 9,97
|
|VKING
|7,39
|3.129.981
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,61
|40.588.900
|% -7,98
|
|MEGAP
|4,61
|40.588.900
|% -7,98
|
|GSRAY
|5,26
|99.337.408
|% -4,19
|
|ACSEL
|60,20
|25.625.964
|% -4,14
|
|SEKFK
|9,88
|7.887.773
|% -3,98
|
|THYAO
|97,70
|4.660.283.246
|% 8,56
|
|YKBNK
|9,71
|2.417.713.154
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.306.962.894
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,45
|2.046.125.234
|% 5,45
|
|KOZAL
|208,60
|1.939.368.654
|% 5,14
|
|EKGYO
|4,45
|2.046.125.234
|% 5,45
|
|YKBNK
|9,71
|2.417.713.154
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.306.962.894
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,86
|371.285.091
|% 8,14
|
|HALKB
|7,93
|1.241.888.662
|% 9,68
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5893
|% 0,12
|
|Euro
|18,1223
|18,1327
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9003
|21,0051
|% 0,99
|
|Frank
|18,4844
|18,5958
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,09
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|12,55
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,92
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|42,00
|
|Tam
|6.693
|6.748
|-42,00
|
|Yarım
|3.261
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,20
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|0,10
|