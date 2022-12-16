***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski Unvanİstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni Unvanİstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi22/11/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29096 sayılı izni ile İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanı İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İstanbul Portföy yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087887BIST