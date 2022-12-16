***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.12.2022 12:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
22/11/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2022 tarih E-12233903-305.04-29096 sayılı izni ile İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanı İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İstanbul Portföy yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087887
BIST
12:555.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,74
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:5518,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:5519,8073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:551.065,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.065,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ARASE
|255,20
|21.499.579
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.281.722
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.495.335.819
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.278.615
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.906.815
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.058.907
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.874.225
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|556.829.359
|% -9,61
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|292,30
|229.354.589
|% -8,51
|
|VAKBN
|12,35
|3.580.396.968
|% 7,67
|
|ENKAI
|27,00
|3.118.769.554
|% 5,39
|
|YKBNK
|12,18
|2.933.913.935
|% 2,87
|
|EKGYO
|8,14
|2.805.522.996
|% 3,30
|
|THYAO
|140,60
|2.777.832.683
|% 0,36
|
|EKGYO
|8,14
|2.805.522.996
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,18
|966.769.898
|% 9,28
|
|VAKBN
|12,35
|3.580.396.968
|% 7,67
|
|YKBNK
|12,18
|2.933.913.935
|% 2,87
|
|TSKB
|5,00
|929.770.298
|% 7,76
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6520
|% 0,05
|
|Euro
|19,7984
|19,8073
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5464
|22,6595
|% -0,39
|
|Frank
|19,9742
|20,0945
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,05
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.202
|7.251
|-7,00
|
|Yarım
|3.488
|3.545
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|-1,80
|