***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski Unvanİstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest FonYeni Unvanİstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/01/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2023 tarihli izni ile İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon unvanı İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon olarak değiştirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İstanbul Portföy yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114326BIST