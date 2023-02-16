***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
16.02.2023 15:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Yeni Unvan
İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
09/01/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2023 tarihli izni ile İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon unvanı İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon olarak değiştirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İstanbul Portföy yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114326
BIST
16:035.101
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 150,77
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:0318,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:0320,2025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0443
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:031.114,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.114,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:01
|OYAKC
|30,14
|215.075.505
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.802.530
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|559.390.854
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.752.163
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.803.944
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.775.153
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|185.725.280
|% -9,96
|
|EPLAS
|37,28
|29.700.518
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.440.638
|% -9,95
|
|THYAO
|143,40
|7.366.278.124
|% 2,50
|
|EREGL
|44,14
|6.200.084.318
|% 6,82
|
|TUPRS
|632,30
|4.577.975.579
|% 9,98
|
|SISE
|45,48
|3.276.898.019
|% 6,51
|
|ASELS
|58,75
|3.222.551.628
|% 0,95
|
|AKBNK
|16,49
|3.191.823.072
|% 1,98
|
|YKBNK
|9,40
|1.638.145.654
|% 5,15
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.463.289
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,55
|1.106.936.368
|% 4,86
|
|EREGL
|44,14
|6.200.084.318
|% 6,82
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8431
|18,8470
|% -0,01
|
|Euro
|20,1850
|20,1906
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6137
|22,7271
|% 0,03
|
|Frank
|20,3378
|20,4604
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0094
|5,0346
|% 0,00
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.584
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|-0,08
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 216, 6 artarak (% 3.95 ) 5, 698
-
16:14XU100
Endeks 5, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 71, 791.00 milyon TL de
-
16:13DOGUB
Yüzde 6.78 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 044 adet işlem
-
16:12SARKY
Yüzde 5.92 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 963, 483 adet işlem
-
16:11KRDMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 557, 924 adet işlem