***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski Unvanİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techforce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"Yeni Unvanİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Artı Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi05/06/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05.06.2023 tarih ve E-12233903-320.04-38195 sayılı izin doğrultusunda, "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techforce Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun unvanı "İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Artı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157615BIST