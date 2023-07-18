***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski Unvanİstanbul Portföy Doğan Serbest Özel FonYeni Unvanİstanbul Portföy Sirius Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/06/2023AçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz İstanbul Portföy Doğan Serbest Özel Fon Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2023 tarih E-12233903-305.01.01-38299 sayılı izniyle aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi değiştirilmiştir.Saygılarımızla.FON KODUESKİ FON ÜNVANIYENİ FON ÜNVANIIDPİstanbul Portföy Doğan Serbest Özel Fonİstanbul Portföy Sirius Serbest Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172883BIST