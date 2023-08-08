***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
08.08.2023 12:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Spor ve Medya Yatırımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/08/2023
Açıklamalar
FON ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181950
BIST
'
11:597.442
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -27,73
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
11:5927,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0612
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
11:5929,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0199
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
11:591.681,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.681,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.081.931
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.018.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.296.452
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,06
|117.337.928
|% -7,25
|
|KORDS
|85,05
|309.237.248
|% -7,20
|
|AKGRT
|4,59
|373.618.617
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,04
|226.756.502
|% -7,08
|
|THYAO
|262,70
|5.723.453.973
|% -1,57
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,00
|2.055.867.591
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,04
|1.334.670.644
|% -0,99
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,01
|693.319.630
|% -3,09
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0236
|% 0,23
|
|Euro
|29,6827
|29,7042
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3463
|34,5185
|% -0,13
|
|Frank
|30,7985
|30,9840
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,01
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.679
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.252
|11.531
|385,00
|
|Yarım
|5.630
|5.792
|193,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.896
|97,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,09
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ODAS
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 23 kaybederek (% -0.36 ) 6, 633
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PAPIL, KLSER, SEKFK, TETMT, GLBMD, ASGYO, BAYRK, CVKMD, QNBFB
-
12:14
KLSER, AVHOL, SDTTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:14
MEGAP, SELVA, AKSUE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında