***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski Unvanİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojisi Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni Unvanİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Dijital Spor ve Medya Yatırımları Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/08/2023AçıklamalarFON ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181950BIST