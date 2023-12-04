***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
04.12.2023 13:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest (TL) Fon
Yeni Unvan
İstanbul Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/10/2023
Açıklamalar
FON ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221910
BIST
'
17:037.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,19
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
17:0328,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0441
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:0331,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0267
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:031.888,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,38
|Açılış
|: 1.888,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|SAMAT
|69,35
|183.483.750
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.801.136
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.124.582
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.057.949
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.637.769
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|500.574.366
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.362.042
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|GEDIK
|15,62
|81.664.884
|% -9,87
|
|THYAO
|252,75
|5.436.384.509
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,96
|5.347.948.390
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,68
|4.139.602.901
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,00
|3.900.847.111
|% 1,20
|
|BINHO
|343,00
|3.021.235.052
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,48
|2.043.786.847
|% 1,36
|
|ISCTR
|22,96
|5.347.948.390
|% 2,50
|
|YKBNK
|20,68
|4.139.602.901
|% 1,97
|
|IHLAS
|1,19
|177.955.971
|% -2,46
|
|ODAS
|10,07
|1.281.617.349
|% -7,61
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9200
|28,9260
|% 0,15
|
|Euro
|31,2288
|31,2412
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3499
|36,5322
|% 0,25
|
|Frank
|32,9982
|33,1970
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6910
|7,7296
|% 0,19
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|906,86
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,95
|962,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,31
|76,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,29
|2.031,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18XU100
Endeks 7, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 77, 695.00 milyon TL de
-
17:17RODRG
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 59.70 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 725 adet işlem
-
17:16MTRKS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 688 adet işlem
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 17 kaybederek (% -1.35 ) 7, 002
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERIM, GLCVY, UMPAS, ICUGS, SELGD, HUBVC, PNLSN, OZSUB, CMBTN, SAMAT