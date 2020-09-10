***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarARE fonun alacaklarında takip edilen USP17625AE71 kıymetinin 5,875 USD kupon ödemesinin uzun zamandır tahsil edilememesi üzerine fon değerlemesinden çıkarılmasına karar verilmiştir. ARE fonun US040114GX20 kıymetinden 7,500 USD kupon alacağı, kıymet değişim ihalesiyle yerine kıymet verildiğinden, kupon alacağının fon değerlemesinden çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874419BIST