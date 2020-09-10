***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.09.2020 15:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ARE fonun alacaklarında takip edilen USP17625AE71 kıymetinin 5,875 USD kupon ödemesinin uzun zamandır tahsil edilememesi üzerine fon değerlemesinden çıkarılmasına karar verilmiştir. ARE fonun US040114GX20 kıymetinden 7,500 USD kupon alacağı, kıymet değişim ihalesiyle yerine kıymet verildiğinden, kupon alacağının fon değerlemesinden çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874419
BIST
16:111.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:117,4495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4447
16:118,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:11469,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,02
|Açılış
|: 469,90
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:11
|GLRYH
|17,82
|171.828.738
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.280.120.299
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.884.169
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.857.024
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.147.239
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.186.926.829
|% -4,21
|
|FENER
|44,32
|1.280.120.299
|% -9,99
|
|GARAN
|6,85
|1.101.594.296
|% 1,33
|
|ZOREN
|2,81
|1.024.137.257
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|984.147.239
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.186.926.829
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,81
|1.024.137.257
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|318.019.224
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,50
|298.667.865
|% 2,74
|
|GSRAY
|4,31
|843.407.287
|% -9,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4455
|7,4495
|% -0,47
|
|Euro
|8,8669
|8,8761
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6420
|9,6903
|% -0,69
|
|Frank
|8,1911
|8,2404
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9821
|1,9921
|% -0,44
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|14,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|7,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|13,17
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|6,37
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-0,48
|